2020-03-18T17:09:11+03:00
Общество

Бобры могут разрушить Олений мост в Роминтской пуще

Подточенное ими дерево грозит рухнуть на историческую переправу
Иван МАРКОВ
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Подточенное бобрами дерево и Олений мостПодточенное бобрами дерево и Олений мостФото: Анна Королева
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В Роминтской пуще, куда коронавирус добраться еще не успел, есть другая проблема. Рядом с Оленьим мостом, построенным в 1905 году, стоит дерево, которое основательно подточили бобры. По мнению специалистов, оно может рухнуть на историческую переправу и поломать ее перила.

Активистка организации «Прусское наследие» Анна Королева еще 10 марта обратилась к руководству природного парка «Виштынецкий» с просьбой убрать аварийное дерево, однако реакции не последовало.

- Поврежденное бобрами дерево у Оленьего моста до сих пор не убрали! – написала Королева. - А еще есть информация, что кто-то испортил стенды на Виштенецком озере.

О том, что дерево необходимо убрать, написал и директор историко-краеведческого музея Краснолесья Алексей Соколов.

- Бобер не виноват, он просто добывает еду, но ущерб Оленьему мосту будет очевиден, - сообщил он. - Дирекция природного парка «Виштынецкий» была информирована еще месяц назад.

Интересно, что дирекция не дала комментарий и Соколову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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