2020-03-18T17:14:10+03:00
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Евгений Гришковец – о гастролях по городам России: Прилечу, даже если выступления будут запрещены

Писатель не намерен отказываться от встреч со зрителями даже в условиях пандемии
Александр КАТЕРУША
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Евгений Гришковец неожиданно заявил: "В любом случае встречусь с теми, кто захочет меня увидеть".Евгений Гришковец неожиданно заявил: "В любом случае встречусь с теми, кто захочет меня увидеть".Фото: Александр КАТЕРУША
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Писатель и актер Евгений Гришковец не собирается отказываться от гастрольных поездок по городам России. Об этом он написал в своем интернет-дневнике. По его словам предстоят концерты с группой «Бигуди» 20 марта в Волгограде, 22 марта в Ростове, 24 марта в Краснодаре, намечены спектакли «Как я съел собаку» в Сочи, Симферополе и Севастополе, в Москве. Столичный спектакль точно перенесен на 14 июня.

«По поводу других городов я тихонечко замер и жду информации. Пока официальной информации об отмене спектаклей и концертов из перечисленных городов не поступило», - пишет Евгений Гришковец и тут же сообщает, что в города России он собирается лететь, во что бы то ни стало.

«Я намерен к вам лететь… и обещаю, что прилечу в любом случае, даже если выступления будут запрещены. Если их не разрешат, постою и подожду вас у входа в театры и концертные залы. В любом случае встречусь с теми, кто захочет меня увидеть», - пишет артист и уточняет, что все его спектакли именно перенесут, а не отменят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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