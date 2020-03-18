В Калининграде в апреле запретят остановку транспорта на двух улицах
.Фото: мэрия Калининграда
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С 7 апреля на участках улиц Шота Руставели и Киевской установят знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Запрет остановки будет введён на участке ул. Шота Руставели от ул. Римского-Корсакова до ул. Брамса. Аналогичный запрет вводится от дома №89 до дома №93 по ул. Киевской.
Ограничения связаны для обеспечения безопасности на время проведения строительных работ на этих улицах, отметили в городской пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU