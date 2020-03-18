Министр: Калининградские школьники после каникул приступят к дистанционному обучению

18 Март 2020 2020-03-18T17:42:59+03:00

Таким образом, школы и школы-интернаты продолжат работу, в них постоянно будут находиться учителя и администрация

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В Калининградской области после весенних каникул, которые в каждой школе проводятся в соответствии с графиком, с 30 марта или 1 апреля дети приступят к обучению, но в дистанционной форме. Об этом сообщила министр образования региона Светалана Трусенева. По ее словам, соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией в среду, 18 марта.

«Таким образом, школы и школы-интернаты продолжат работу, в них постоянно будут находиться учителя и администрация. В настоящее время все издательства, выпускающие образовательную литературу, открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. Бесплатный доступ открыт к платформам российской и московской электронных школ, а также другим образовательным ресурсам, которые помогут в качественном дистанционном онлайн-обучении. Также достигнута договоренность с ведущими социальными сетями страны, они помогают в организации трансляций уроков», - сообщает пресс-служба правительства области.

Работа учреждений среднего и высшего профессионального, а также дополнительного образования в регионе также переводится в дистанционный режим. После возвращения к обычным занятиям школьникам и студентам не нужно будет представлять справки о состоянии здоровья. В детских садах сохраняется возможность свободного посещения.

Кроме того, вносятся изменения в работу спортивных школ, кружков и секций. С 21 марта занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек. При этом в учреждениях будет соблюдаться режим усиленной дезинфекции.

Также сообщается, что дату проведения всероссийских проверочных работ каждая школа назначает самостоятельно, главное условие – они должны быть пройдены до конца учебного года.

Все участники досрочного периода ЕГЭ, которые заявились на экзамены, смогут пройти государственную итоговую аттестацию в резервные дни основного периода в июне 2020 года, добавили в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU