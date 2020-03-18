2020-03-18T18:44:21+03:00
Общество

В Калининграде директора рыбного предприятия будут судить за невыплату зарплаты

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу
Виктор Сергеев
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Прокуратура Центрального района Калининграда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «Фиш Продактс». Бизнесмена обвиняют в выплате рабочим зарплаты в размере ниже установленного минимального размера оплаты труда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установило следствие, директор предприятия по производству рыбных консервов за февраль, март и апрель 2017 года перестал выплачивать заработную плату трудившимся на заводе 8 работникам, формально выплачивая незначительные суммы, которые составляли ниже минимального размера оплаты труда. Общая задолженность перед 8 работниками составила более 130 тысяч рублей и до настоящего времени не погашена.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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