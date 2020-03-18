В Калининграде директора рыбного предприятия будут судить за невыплату зарплаты
Прокуратура Центрального района Калининграда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «Фиш Продактс». Бизнесмена обвиняют в выплате рабочим зарплаты в размере ниже установленного минимального размера оплаты труда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как установило следствие, директор предприятия по производству рыбных консервов за февраль, март и апрель 2017 года перестал выплачивать заработную плату трудившимся на заводе 8 работникам, формально выплачивая незначительные суммы, которые составляли ниже минимального размера оплаты труда. Общая задолженность перед 8 работниками составила более 130 тысяч рублей и до настоящего времени не погашена.
Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU