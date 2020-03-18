2020-03-18T18:51:32+03:00
Общество

Полиция раскрыла кражу ценностей у посетителя казино в Куликово

Виктор Сергеев
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Житель Пионерского во время посещения казино в поселке Куликово лишился часов и мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

35-летний мужчина не смог дать конкретных примет подозреваемых в краже. Сотрудникам уголовного розыска помог опрос работников игорного заведения, а также просмотр записей камер наблюдения. После этого оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель Калининграда. В ходе обыска у него по месту жительства похищенное имущество было обнаружено и изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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