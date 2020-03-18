2020-03-18T19:00:48+03:00
Общество

В Калининграде отменили публичные мероприятия по вручению ветеранам ВОВ юбилейных медалей

Медали будут вручать по месту жительства ветеранов
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде отменены мероприятия по вручению ветеранам Великой Отечественной войны юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Юбилейные медали ранее планировалось вручать в городских школах.

«Вручение юбилейной медали будет осуществляться на дому по месту жительства специалистами администрации», - отметили в пресс-службе мэрии.

По вопросу вручения медали можно обратиться в управление социальной поддержки населения комитета по социальной политике мэрии, телефоны: 92-37-31, 92-37-45, 92-37-03, 92-37-60, 92-37-35, 92-37-46, 92-37-52, 92-37-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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