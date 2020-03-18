Ермак: Временное закрытие учреждений культуры в Калининграде не отразится на зарплате сотрудников

18 Март 2020 2020-03-18T19:22:10+03:00

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В Калининградской области до 30 апреля отменены все культурные, развлекательные и другие массовые мероприятия. Речь идет о концертах, театральных постановках, музейных выставках и различных форумах.

К областному министерству культуры и туризму относятся 24 региональных учреждения, в которых работает порядка 1500 человек. Все учреждения закрыты для посетителей.

«Сотрудники работают в соответствии со сложившейся ситуацией, – рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак. – Часть людей переведут на дистанционный режим работы. Те сотрудники, чье присутствие необходимо фактически, находятся на своих рабочих местах, соблюдая все профилактические меры. Часть людей может уйти в оплачиваемый отпуск, они могут перенести его с запланированного периода на текущий момент и до 30 апреля. Это остается на усмотрение руководителя и сотрудников, которые самостоятельно принимают такие решения».

Ермак заявил, что вынужденное временное закрытие учреждений культуры не отразится на зарплатах сотрудников.

«Мы будем корректировать государственное задание для каждого учреждения, скорректируем планы их финансово-хозяйственной деятельности. Это не новшество для нас, это обычная текущая работа. Так мы делали и во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, и после введения режима электронных виз в 2019, когда к нам поехало большое количество иностранцев. Такие корректировки проходят каждый год. Это не внештатная ситуация. Все это происходит во взаимодействии с нашим министерством финансов, которому мы обосновываем необходимые корректировки».

ИСТОЧНИК KP.RU