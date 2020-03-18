2020-03-18T21:48:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области из-за коронавируса заключенным временно запретили свидания с родственниками

В случае выявления у осужденных новой инфекции будет приниматься решение о госпитализации
Иван МАРКОВ
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Коронавирус собираются не допустить в калининградские тюрьмы и колонии. Для предупреждения распространения инфекции в исправительных учреждениях подозреваемым, обвиняемым и осужденным по решению главного государственного санитарного врача ФСИН России временно приостанавливают длительные и краткосрочные свидания. Новый режим введен с 16 марта до особого указания. Об этом в среду 18 марта сообщила пресс-служба УФСИН по Калининградской области.

- Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

Кроме того, в целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

- В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения, - добавляет пресс-служба.

Родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных просят отнестись к новыхм ограничениям с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Калининградской области из-за коронавируса заключенным временно запретили свидания с родственниками
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