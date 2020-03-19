Под Зеленоградском в тепличном хозяйстве хотят круглый год выращивать томаты черри
Земельный участок для организации новой круглогодичной теплицы начали готовить в поселке Переславское Зеленоградского района. Как сообщает администрация Зеленоградска, овощи намерены выращивать с применением итальянских технологий.
Компанию «СП Панона», которая займется теплицами и помидорами, называют одной из ведущих в регионе.
«Биокомплекс выращивает широкий ассортимент зеленных культур, которые круглый год доступны для жителей региона в сетевых магазинах», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в новых теплицах планируют выращивать исключительно томаты черри.
Сколько будут стоить местные помидоры, в администрации не сообщают.
ИСТОЧНИК KP.RU