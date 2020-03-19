Под Зеленоградском в тепличном хозяйстве хотят круглый год выращивать томаты черри

19 Март 2020 2020-03-19T11:01:23+03:00

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Земельный участок для организации новой круглогодичной теплицы начали готовить в поселке Переславское Зеленоградского района. Как сообщает администрация Зеленоградска, овощи намерены выращивать с применением итальянских технологий.

Компанию «СП Панона», которая займется теплицами и помидорами, называют одной из ведущих в регионе.

«Биокомплекс выращивает широкий ассортимент зеленных культур, которые круглый год доступны для жителей региона в сетевых магазинах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новых теплицах планируют выращивать исключительно томаты черри.

Сколько будут стоить местные помидоры, в администрации не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU