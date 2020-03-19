Власти нашли компанию, которая достроит школу на ул. Артиллерийской в Калининграде
.Фото: мэрия Калининграда
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Городские власти смогли найти подрядчика, который согласился достроить школу на улице Артиллерийской.
На повторный конкурс по выбору подрядной организации заявилась одна компания – ООО «Запад-Строй», снизив начальную стоимость контракта на 910 рублей – до 794, 8 млн рублей.
По условия контракта, школа должна быть достроена до конца года.
Напомним, ранее школу на Артиллерийской строила подмосковная компания «АрТель», однако из-за низких темпов в конце прошлого года с ней был разорван контракт.
ИСТОЧНИК KP.RU