Власти нашли компанию, которая достроит школу на ул. Артиллерийской в Калининграде

19 Март 2020 2020-03-19T10:41:51+03:00

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Городские власти смогли найти подрядчика, который согласился достроить школу на улице Артиллерийской.

На повторный конкурс по выбору подрядной организации заявилась одна компания – ООО «Запад-Строй», снизив начальную стоимость контракта на 910 рублей – до 794, 8 млн рублей.

По условия контракта, школа должна быть достроена до конца года.

Напомним, ранее школу на Артиллерийской строила подмосковная компания «АрТель», однако из-за низких темпов в конце прошлого года с ней был разорван контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU