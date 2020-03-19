В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в четверг нет света и воды

19 Март 2020 2020-03-19T10:57:01+03:00

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В Калининграде в четверг, 19 марта, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 17-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Камская 7-9, 8, 8 а,11,33-41, ул. Берёзовая 10-24, 19-35, 10-24, ул. Киевская 11, 159-161, ул. П. Морозова 64-66;

До 13 часов электричество отключено на ул. Омская 2-6а, ул. Ореховая 5, 7-19, ул. Б. Хмельницкого 25, 27-31;

До 18 часов света не будет на пр-т Московский 19, 21-33, 35-39,46а, 159, ул. Больничная 21-25, 40, 44, ул. Салтыкова-Щедрина 2, ул. Больничная 45, ул. Коперника 6, 21, ул. Киевская 125-129, 126-130, 131-135, 141-151, 153-157, ул. Грига 36-40, 42-48, 54, 56, ул. Фрунзе 73а, 75, 87-89, 91, 97-101, 103-103а, 105, ул. Яновская 5-7, ул. Томская 21, 24-26.

До 13 часов холодной воды не будет на ул. Ореховая 7 – 19;

с 13.00 до 15.00 – ул. Печатная 43 (д/сад №124);

с 10.00 до 16.00 – ул. Левитана 20,, ул. Владивостокская 1-10, пер. Пархоменко 2, 3, 4, 4а-б, 6, 7, ул. Пархоменко 2;

с 09.30 до 17.00 – ул. Фрунзе 73 – 75;

с 09.00 до 18.00 – пр-т Мира 49-55, 57-59, 74-76, 78-80а, пр-д Октябрьский 1-4, 6-8, 10-12, ул. Комсомольская 2, 2а, 3, 6, 7 (д/сад №22), 8-10а, 12, 14-14а, 15, 16 (д/сад №22), 17, 17а, ,19-21, 20 (д/поликлиника №6), 22-22а, 24-24а, 25-27, 2-й пр-д Октябрьский 5, ул. Ермака 2.

ИСТОЧНИК KP.RU