В Калининградской области за сутки зафиксировали 13 палов травы

19 Март 2020 2020-03-19T10:58:56+03:00

Трава горит в районе поселка Отважное. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

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В Калининградской области продолжается сезон палов. Только за минувшие сутки пожарные 13 раз выезжали на тушение горящей сухой травы в полях.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России, трава горела в Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Краснознаменском, Нестеровском, Полесском, Черняховском и других районах.

Общая площадь палов за сутки составила более 13 га.

В ликвидации пожаров участвовали расчеты пожарно-спасательных частей в составе 54 человек и 13 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU