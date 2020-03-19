В Калининградской области за сутки зафиксировали 13 палов травы
Сухая растительность горит в разных муниципалитетах
Трава горит в районе поселка Отважное.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининградской области продолжается сезон палов. Только за минувшие сутки пожарные 13 раз выезжали на тушение горящей сухой травы в полях.
Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России, трава горела в Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Краснознаменском, Нестеровском, Полесском, Черняховском и других районах.
Общая площадь палов за сутки составила более 13 га.
В ликвидации пожаров участвовали расчеты пожарно-спасательных частей в составе 54 человек и 13 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU