В ДТП на пр. Победы в Калининграде пострадала 4-летняя девочка

19 Март 2020 2020-03-19T11:05:35+03:00

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В Калининграде в среду днем произошло в ДТП в котором пострадал ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

32-летняя водитель БМВ в районе дома №161 отвлеклась от управления и врезалась в остановившийся впереди автомобиль «Санг Йонг», которого после столкновения отбросило на остановившийся впереди «Субару».

В результате ДТП 4-летняя пассажир БМВ получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU