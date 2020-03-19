В ДТП на пр. Победы в Калининграде пострадала 4-летняя девочка
Ребенок получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в среду днем произошло в ДТП в котором пострадал ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
32-летняя водитель БМВ в районе дома №161 отвлеклась от управления и врезалась в остановившийся впереди автомобиль «Санг Йонг», которого после столкновения отбросило на остановившийся впереди «Субару».
В результате ДТП 4-летняя пассажир БМВ получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU