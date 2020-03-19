В Калининграде начался ремонт тротуаров на трех улицах

19 Март 2020 2020-03-19T11:24:09+03:00

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В Калининграде на этой неделе начался ремонт тротуаров на трех улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице Димитрова начат демонтаж старого покрытия на тротуарах по всему протяжению, а также на Нарвской – от железнодорожного переезда до ул. Зелёной. Работы на этих улицах будут организованы сначала по одной стороне, затем по другой, чтобы минимизировать неудобства для пешеходов.

На Гвардейском проспекте также капитально ремонтируют тротуар на нечётной стороне. Там уже готовят основание, выставляют бордюрный камень, прорезали «корыто» для нового участка с Московского проспекта.

Отдельное направление работ юбилейного года – приведение в порядок подходов к мемориалам, отметили в городской пресс-службе. Сейчас такие работы идут на дорожке к братской могиле на ул. Нарвской, только что завершено строительство тротуара к братской могиле на краю парка Макса Ашмана со стороны ул. Мих. Зощенко.

Всего в городе в 2020 году капитальный ремонт будет выполнен на трёх десятках улиц и тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU