На Куршской косе проведут пожарные учения

19 Март 2020 2020-03-19T11:30:16+03:00

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Учения по тушению лесного пожара проведут на Куршской косе 24 марта. Уже разработан сценарий тренировки. Как сообщает пресс-служба нацпарка, условный пожар будет зафиксирован на участке 900 квадратных метров в окрестностях поселка Лесной. На место выедут спецмашины парка, представители МЧС, отряда государственной противопожарной службы. Согласно сценарию учений из-за сильного ветра возникнет угроза гостевому дому.

В ходе учений будут отработаны практические навыки и вопросы взаимодействия служб, участвующих в тушении пожара.

Подобные учения проводятся в национальном парке ежегодно, их главной целью является отработка слаженных действий всех служб в первые минуты пожара с целью его максимально быстрой локализации.

ИСТОЧНИК KP.RU