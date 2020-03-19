2020-03-19T11:30:16+03:00
Общество

На Куршской косе проведут пожарные учения

Мероприятия пройдут в районе поселка Лесной
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
Изменить размер текста:

Учения по тушению лесного пожара проведут на Куршской косе 24 марта. Уже разработан сценарий тренировки. Как сообщает пресс-служба нацпарка, условный пожар будет зафиксирован на участке 900 квадратных метров в окрестностях поселка Лесной. На место выедут спецмашины парка, представители МЧС, отряда государственной противопожарной службы. Согласно сценарию учений из-за сильного ветра возникнет угроза гостевому дому.

В ходе учений будут отработаны практические навыки и вопросы взаимодействия служб, участвующих в тушении пожара.

Подобные учения проводятся в национальном парке ежегодно, их главной целью является отработка слаженных действий всех служб в первые минуты пожара с целью его максимально быстрой локализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Куршской косе проведут пожарные учения
В Калининграде начался ремонт тротуаров на трех улицах
В ДТП на пр. Победы в Калининграде пострадала 4-летняя девочка
В Калининградской области за сутки зафиксировали 13 палов травы
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в четверг нет света и воды
Власти нашли компанию, которая достроит школу на ул. Артиллерийской в Калининграде
Под Зеленоградском в тепличном хозяйстве хотят круглый год выращивать томаты черри
В Советске ночью сгорел микроавтобус «Volkswagen»
В Калининградской области из-за коронавируса заключенным временно запретили свидания с родственниками
Ермак: Временное закрытие учреждений культуры в Калининграде не отразится на зарплате сотрудников
В Калининграде отменили публичные мероприятия по вручению ветеранам ВОВ юбилейных медалей
Полиция раскрыла кражу ценностей у посетителя казино в Куликово