2020-03-19T12:40:58+03:00
Общество

Полиция объявила в розыск пропавшего 17-летнего подростка из Гурьевска

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Гурьевская полиция объявила в розыск 17-летнего Алексея Струнина. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне школьник ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 17 лет, рост — 170 см, худой, светлые прямые волосы. На голове с левой стороны лба имеется шрам, длинной около 1 см.Ббыл одет в тёмно-синюю куртку, тёмно-серые спортивные штаны и чёрные кроссовки.

Если вы знаете о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (40151) 3-07-69 (дежурная часть), 8-911-858-60-25 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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