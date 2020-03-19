Полиция объявила в розыск пропавшего 17-летнего подростка из Гурьевска

19 Март 2020 2020-03-19T12:40:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Гурьевская полиция объявила в розыск 17-летнего Алексея Струнина. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне школьник ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 17 лет, рост — 170 см, худой, светлые прямые волосы. На голове с левой стороны лба имеется шрам, длинной около 1 см.Ббыл одет в тёмно-синюю куртку, тёмно-серые спортивные штаны и чёрные кроссовки.

Если вы знаете о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (40151) 3-07-69 (дежурная часть), 8-911-858-60-25 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU