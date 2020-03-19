В Калининграде задержали магазинного вора-рецидивиста

19 Март 2020 2020-03-19T13:38:32+03:00

Мужчина подозревается в серии краж из супермаркета

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В Калининграде камеры наблюдения, установленные в одном из супермаркетов на бульваре Шевцовой, зафиксировали магазинного вора. Сотрудники магазина установили, что в течение года мужчина неоднократно проносил через кассу без оплаты товары, спрятанные под одеждой.

Когда в очередной раз одна из работниц торговой точки увидела этого же «покупателя», он прятал продукты под одежду.

«Работница магазина сразу нажала кнопку тревожной сигнализации. По адресу незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал 50-летнего местного жителя», - говорится в сообщении регионального управления Росгвардии.

Злоумышленника передали в полицию, где он объясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU