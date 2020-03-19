Калининградец похитил у сожительницы 270 тысяч под предлогом лечения матери

19 Март 2020 2020-03-19T14:21:40+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который похитил крупную сумму денег у своей доверчивой сожительницы. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

34-летний мужчина в течение восьми месяцев брал деньги у сожительницы якобы на лечение больной матери. Всего он получил 270 тысяч рублей, пока женщина не заподозрила обман и не обратилась в полицию.

Позже горожанка также обнаружила пропажу золота и мобильного телефона.

Как выяснилось, сожитель все полученные деньги потратил на собственные нужды. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая с ричинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU