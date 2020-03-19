В Советске чиновники местной администрации скрыли имущество и доходы
В Советске несколько сотрудников городской администрации попались на нарушении требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В прошлом году муниципальные чиновники предоставили не полные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
«Выявлены факты не указания в справках доходов, счетов в банках, наименования и реквизитов документов, являющихся основанием для возникновения права собственности на объекты недвижимости», - отметили в пресс-службе ведомства.
Главе администрации Советска уже направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции.
ИСТОЧНИК KP.RU