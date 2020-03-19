2020-03-19T15:28:31+03:00
Коронавирус Covid-19

«Запрет введен на неопределенное время»: в Калининграде больше не выдают шенгенские визы

Тем, кто успел подать документы до 18 марта, визы выдадут
Ольга Гончарова
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Еще в минувший понедельник, когда соседние государства закрывали свои границы, калининградцы с самого утра стояли в живой очереди для подачи документов на получение шенгенских и национальных виз в Польшу. И вот такая новость: с 18 марта Сервисно-визовый центр Генерального консульства Польши в Калининграде прекратил прием документов на выезд в страны шенгенской зоны.

- На данный момент документы для оформления шенгенских виз не принимаем. Введен временный запрет на неопределенное время, увы. Когда его отменят не знаем, - сообщила сотрудница центра Евгения.

Что касается судьбы заявлений – прошений на выезд в Польшу и страны шенгенской зоны, то по словам сотрудников центра, визы будут оформлены тем, кто успел подать документы до момента запрета:

- Волноваться не надо. Вам ответят, уведомят о дате готовности документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция нашла на рынке в Калининграде партию контрафактных портативных колонок
В Калининградской области уже вторые сутки нет новых случаев коронавируса
«Белавиа» отменила часть рейсов в Калининград из-за коронавируса
Под Калининградом развернут новейшую РЛС, способную следить за всей Европой
Умер старейший музыкант Калининградского оркестра русских народных инструментов
«Запрет введен на неопределенное время»: в Калининграде больше не выдают шенгенские визы
В Советске чиновники местной администрации скрыли имущество и доходы
Калининградец похитил у сожительницы 270 тысяч под предлогом лечения матери
В Калининграде задержали магазинного вора-рецидивиста
Tele2 обнуляет для калининградцев звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф
Полиция объявила в розыск пропавшего 17-летнего подростка из Гурьевска
На Куршской косе проведут пожарные учения
В Калининграде начался ремонт тротуаров на трех улицах
В ДТП на пр. Победы в Калининграде пострадала 4-летняя девочка
В Калининградской области за сутки зафиксировали 13 палов травы
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде в четверг нет света и воды
Власти нашли компанию, которая достроит школу на ул. Артиллерийской в Калининграде
Под Зеленоградском в тепличном хозяйстве хотят круглый год выращивать томаты черри
В Советске ночью сгорел микроавтобус «Volkswagen»
В Калининградской области из-за коронавируса заключенным временно запретили свидания с родственниками
Ермак: Временное закрытие учреждений культуры в Калининграде не отразится на зарплате сотрудников
В Калининграде отменили публичные мероприятия по вручению ветеранам ВОВ юбилейных медалей
Полиция раскрыла кражу ценностей у посетителя казино в Куликово