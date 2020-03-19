«Запрет введен на неопределенное время»: в Калининграде больше не выдают шенгенские визы

19 Март 2020 2020-03-19T15:28:31+03:00

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Еще в минувший понедельник, когда соседние государства закрывали свои границы, калининградцы с самого утра стояли в живой очереди для подачи документов на получение шенгенских и национальных виз в Польшу. И вот такая новость: с 18 марта Сервисно-визовый центр Генерального консульства Польши в Калининграде прекратил прием документов на выезд в страны шенгенской зоны.

- На данный момент документы для оформления шенгенских виз не принимаем. Введен временный запрет на неопределенное время, увы. Когда его отменят не знаем, - сообщила сотрудница центра Евгения.

Что касается судьбы заявлений – прошений на выезд в Польшу и страны шенгенской зоны, то по словам сотрудников центра, визы будут оформлены тем, кто успел подать документы до момента запрета:

- Волноваться не надо. Вам ответят, уведомят о дате готовности документов.

ИСТОЧНИК KP.RU