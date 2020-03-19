2020-03-19T15:33:50+03:00
Общество

Умер старейший музыкант Калининградского оркестра русских народных инструментов

Анатолий Колесников ушел на 83 году жизни
Александр КАТЕРУША
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Анатолий Колесников ушел на 83 году жизни.Анатолий Колесников ушел на 83 году жизни.Фото: Калининградский областной оркестр русских народных инструментов.
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В четверг 19 марта ушел из жизни Анатолий Колесников, старейший и самый опытный музыкант Калининградского областного оркестра русских народных инструментов. Ему было 82 года. Информация об этом появилась на сайте коллектива.

«Без малого три десятка лет Анатолий Тимофеевич посвятил Калининградскому областному оркестру русских народных инструментов, работал со дня его основания, с 1991 года, - говорится в сообщении. - Мы благодарны дорогому другу и товарищу за те «уроки жизни», которые он успел дать нам за годы совместной работы.

Как написал в соцсетях промоутер и организатор рок-концертов Андрей Феоктистов, Анатолий Тимофеевич связал с музыкой всю свою жизнь. Работал гитаристом в эстрадных джазовых коллективах Калининграда, более 30 лет проработал в Калининградском музыкальном училище, заведовал эстрадным отделением и вел профилирующие предметы.

«Большое число выпускников Анатолия Колесникова работают в городских и областных музыкальных школах, в ансамблях Калининграда и других регионов России, а также за рубежом», - написал Андрей.

Церемония прощания с Анатолием Колесниковым пройдет 21 марта. В 10.30-11.00 пройдет гражданская панихида в ритуальном зале на ул. Александра Невского, 90А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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