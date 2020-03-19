Под Калининградом развернут новейшую РЛС, способную следить за всей Европой

19 Март 2020 2020-03-19T15:46:33+03:00

Под ее размещение рассматривается несколько площадок в регионе

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В Калининградской области планируется развернуть новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер», способную засечь массированный взлет авиации, запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов за 3 тыс. км. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Станция будет способна мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию. По данным издания, сейчас под ее размещение рассматривается несколько площадок в регионе.

Источник «ТАСС» не назвал точные сроки проведения работ, отметив только, что «радар планируется поставить в ближайшее перспективе».

«Контейнеры» работают за счет приема сигнала, отраженного от ионизированного слоя атмосферы, который располагается на высотах от 60 км и выше. Это позволяет вести радиолокацию на дальность до 3 тыс. км и обнаруживать цели, которые находятся по отношению к РЛС за изгибом земной поверхности, то есть закрыты от прямой радиовидимости.

ИСТОЧНИК KP.RU