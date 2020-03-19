«Белавиа» отменила часть рейсов в Калининград из-за коронавируса
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Часть авиарейсов по маршруту «Калининград-Минск-Калининград» с 18 марта по 30 апреля отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте белорусского авиаперевозчика.
Всего в течение этого периода будет отменено 32 рейса. Номера отмененных рейсов можно посмотреть в специальном разделе на сайте «Белавиа».
Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года, отметили в пресс-службе перевозчика.
ИСТОЧНИК KP.RU