В Калининградской области уже вторые сутки нет новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая новой коронавирусной инфекции у граждан РФ в 23 регионах. Всего в стране 199 заболевших, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
12 новых случаев выявлено в Москве, по 5 случаев – в Московской и Свердловской областях. В Калининградской области новые случаи не выявляются уже в течение двух суток.
Сейчас в регионе официально подтверждено пять случаев заболевания. 507 человек находятся на карантине, из них 11 человек - в специальном учреждении "Паруса надежды" в Светлогорске. По состоянию на 19 марта в области обследовано нарастающим итогом на COVID-19 1243 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU