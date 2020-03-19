В Калининградской области уже вторые сутки нет новых случаев коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T16:27:56+03:00

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За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая новой коронавирусной инфекции у граждан РФ в 23 регионах. Всего в стране 199 заболевших, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

12 новых случаев выявлено в Москве, по 5 случаев – в Московской и Свердловской областях. В Калининградской области новые случаи не выявляются уже в течение двух суток.

Сейчас в регионе официально подтверждено пять случаев заболевания. 507 человек находятся на карантине, из них 11 человек - в специальном учреждении "Паруса надежды" в Светлогорске. По состоянию на 19 марта в области обследовано нарастающим итогом на COVID-19 1243 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU