Полиция нашла на рынке в Калининграде партию контрафактных портативных колонок

19 Март 2020 2020-03-19T16:41:04+03:00

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В Калининграде полицейские уличили местную предпринимательницу в торговле контрафактными портативными колонками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативники изъяли из торговой точки на рынке на ул. Черняховского 32 колонки. Экспертиза признала их контрафактными, а ущерб правообладателю оценили в 378 тыс рублей.

На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU