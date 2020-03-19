Полиция нашла на рынке в Калининграде партию контрафактных портативных колонок
Ущерб правообладателю оценили в 378 тыс рублей
Изменить размер текста:
В Калининграде полицейские уличили местную предпринимательницу в торговле контрафактными портативными колонками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Оперативники изъяли из торговой точки на рынке на ул. Черняховского 32 колонки. Экспертиза признала их контрафактными, а ущерб правообладателю оценили в 378 тыс рублей.
На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU