2020-03-19T17:42:56+03:00
Общество

Калининградец представился механиком автосервиса и угнал машину клиентки

Мужчину задержали, но к тому времени он уже успел разбить автомобиль и продать его на запчасти
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в присвоении автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Жительница Калининграда пригнала машину для ремонта, однако когда вернулась, автомобиля на месте не было. Как им работника, который представителя механиком.

Полицейские выяснили, что злоумышленник не являлся механиком, а лишь за небольшую плату накачивал колеса.

Личность мужчины была установлена, когда женщина увидела его фотографию в одной из социальных сетей.

«Потерпевшая прочитала новость, что в городе был остановлен пьяный мужчина на угнанном автомобиле, и узнала в задержанном того самого «механика», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Как оказалось, ранее мужчина разбил машину калининградки и продал ее на запчасти. На него завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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