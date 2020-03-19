Исследование: Объем бронирований авиабилетов с вылетом из Калининграда снизился на треть

19 Март 2020 2020-03-19T18:45:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В марте объем бронирований авиабилетов с вылетом из Калининграда снизился треть, однако говорить об «остановке» авиасообщения не приходится. Об этом говорится в исследовании, проведенном интернет-сервисов для путешественников Biletix.

Так, доля бронирований авиабилетов с вылетом из Калининграда по внутренним направлениям составила 93%, в то время как в прошлом году 86%. Таким образом, переориентация на внутренний туризм составила 7 процентных пунктов

«Даже несмотря на значительные колебания валюты, стоимость перелетов в 2020 году из Калининграда значительно снизилась: средний чек на авиабилеты туда-обратно по России снизился с 8 854 до 5 259 рублей, за границу с 35 031 до 29 551 рублей. Авиакомпании объявляют новые распродажные акции с целью сохранить спрос», - отмечают в Biletix

Средняя глубина бронирования авиабилетов с вылетом из Калининграда, то есть период от даты бронирования до вылета, выросла с 32 до 38 дней, то есть основные бронирования приходятся на конец апреля. Самые популярные направления для бронирования авиабилетов на предстоящую весну и лето у калининградцев - Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону и Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU