2020-03-19T18:52:52+03:00
Общество

Калининградцы уже собрали более тысячи фотографий участников Великой Отечественной войны

Виктор Сергеев
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Министерство обороны России призывает жителей региона направлять имена и фотографии предков, защищавших Отечество с 1941 по 1945 гг. в проект «Дорога памяти» –постоянно обновляемый новыми сведениями и фотографиями ресурс, а также интерактивная площадка для создания истории семьи.

Сейчас в военном комиссариате Калининградской области состоит на учете 15 590 участников Великой Отечественной войны, жители региона собрали фотографии 1 096 защитников Отечества.

«Реализация масштабного проекта «Дорога памяти» требует кропотливой методологической работы по выявлению комплектов документов, выверке и ручной дедупликации баз данных для объединения сведений в единую запись по персоналии. Результатом соотнесения архивных документов и создания перечня участников войны станет единая база данных, насчитывающая почти 30 миллионов записей обо всех солдатах и офицерах Красной армии. После формирования именных списков защитников Отечества предстоит огромная работа по поиску и наполнению информационного ресурса портретами участников войны, идентификации и соотнесению их с данными и документами по каждому, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства..

Для сбора фотографий на портале разработан специальный функционал, позволяющий легко осуществлять загрузку изображений с привязкой к персоналии. Все материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с уже существующими данными. Для того, чтобы портрет вашего родственника занял почетное место в «Дороге памяти», достаточно загрузить фотографию удобным способом по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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