В Черняховске задержали грабителя, который нападал на женщин

19 Март 2020 2020-03-19T19:14:49+03:00

31-летний горожанин ранее уже был 8 раз судим за грабежи

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В Черняховске полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

31-летний горожанин ранее уже был 8 раз судим за грабежи. Его подозревают еще в трех нападениях на женщин.

«Во всех случаях злоумышленник действовал по одной схеме: выходил на улицу в тёмное время суток, высматривал одиноко идущую женщину, шел за ней, выбрав момент, подбегал и вырывал из рук сумку, после чего скрывался. Так, в начале февраля на улице Железнодорожной он открыто, без применения насилия похитил сумку у 58-летней женщины. Ущерб составил 4 700 рублей. 7 марта подозреваемому аналогичным способом удалось отобрать сумку с паспортом и деньгами в сумме 1500 рублей у 18-летней девушки», - отметили в пресс-службе полиции, добавив, что его также подозревают в грабеже, совершенном в конце 2019 года.

Часть похищенного имущества полицейские обнаружили по месту жительства задержанного. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Полицейские не исключают причастности подозреваемого к другим преступлениям подобного рода.

ИСТОЧНИК KP.RU