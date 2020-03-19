2020-03-19T19:26:00+03:00
Общество

В пятницу в Калининграде троллейбусы направят в объезд ул. Комсомольской

Электротранспорт пойдет по ул. Борзова и Советскому проспекту
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу, 20 марта, в Калининграде троллейбусы направят в объезд ул. Комсомольской. Об этом сообщает пресс- служба городской администрации.

Троллейбусы маршрута №2, при движении от остановочного пункта «СНТ «40 лет Победы» к конечному остановочному пункту «ул. Флотская» направят по ул. Маршала Борзова, Советскому проспекту, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту и далее по существующей схеме движения. Это связано с проведением работ по асфальтированию проезжей части на улице Комсомольской.

«Посадка и высадка пассажиров будет проходить на всех остановочных пунктах в пути следования, даже если этот остановочный пункт отсутствует в паспорте маршрута № 2. В пути следования кондукторы и водители обязаны информировать пассажиров о временном изменении схемы движения», - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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