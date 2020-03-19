2020-03-19T19:40:43+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Строительство детсада на Борисовском бульваре идет с опережением графика

Ввод детского сада в строй запланирован в декабре этого года
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Строительство детского сада на Борисовском бульваре в Калининграде идет с небольшим опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчик уже приступил к обустройству кровли, прокладывает инженерные сети: теплотрассу, канализацию, водопровод. В ближайшие дни планирует получить разрешение на врезку, чтобы со следующей недели подключить водоснабжение.

Новый детсад рассчитан садик на 225 детей. Из 10 групп половина предназначена для детей ясельного возраста.

«Это небольшое, компактное здание, всего 3400 квадратных метров. Но в нем есть вся необходимая инфраструктура, не только групповые ячейки, но и кабинеты для педагогов, спортивные и музыкальные залы, пищеблок, медкабинет. За счет того, что площадь земельного участка также оптимальная, чуть больше одного гектара, при таком компактом садике у нас остается достаточно места для размещения уличного игрового оборудования, теневых навесов, автогородка. Предусмотрено больше 5 тысяч квадратных метров озеленения, поэтому территория для детских прогулок будет комфортная», – отметил председатель комитета территориального развития мэрии Калининграда Артур Крупин.

По контракту ввод детского сада в строй запланирован в декабре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мэрия Калининграда: Строительство детсада на Борисовском бульваре идет с опережением графика
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