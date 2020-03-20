2020-03-20T09:16:24+03:00
Происшествия

В Калининграде горела металлобаза, пострадал мужчина

Пожар случился на улице Узловой
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Изменить размер текста:

Пожар на улице Узловой в московском районе Калининграда случился в ночь на 19 марта.

На территории металлобазы горели отходы производства сразу в двух местах. Площадь, пройденная огнем, составила 180 и 200 квадратных метров соответственно.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, огнем повреждены два автобуса. В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали с ожогами.

В ликвидации пожара участвовали расчеты четырех пожарно-спасательных частей в составе 20 человек и 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24