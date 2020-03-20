В Калининграде горела металлобаза, пострадал мужчина

20 Март 2020 2020-03-20T09:16:24+03:00

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Пожар на улице Узловой в московском районе Калининграда случился в ночь на 19 марта.

На территории металлобазы горели отходы производства сразу в двух местах. Площадь, пройденная огнем, составила 180 и 200 квадратных метров соответственно.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, огнем повреждены два автобуса. В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали с ожогами.

В ликвидации пожара участвовали расчеты четырех пожарно-спасательных частей в составе 20 человек и 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU