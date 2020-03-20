В Калининграде из-за коронавируса закрыли Ботанический сад

20 Март 2020 2020-03-20T09:42:25+03:00

При этом продажа растений там продолжается

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В Калининграде временно приостановлено посещение Ботанического сада БФУ им. И. Канта. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Мера необходима в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», - говорится в сообщении.

Руководство ссылается на приказ министерства науки и высшего образования РФ.

Продажа растений в Ботаническом саду при этом продолжается.

Со среды, 18 марта, в Калининградской области отменены все массовые мероприятия. Решение было принято на заседании оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU