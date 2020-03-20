КЖД: Поезд Калининград – Адлер отменяется

20 Март 2020 2020-03-20T09:56:16+03:00

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Калининградская железная дорога объявила о приостановке движения поезда Адлер – Калининград.

«Поезд №359/360 Адлер – Калининград отправлением 19 и 21 марта из Адлера проследует только до станции Минск. Все рейсы поезда № 360 Калининград – Адлер с 20 марта отменяются. С 23 марта поезд №359/360 будет курсировать в сообщении Адлер – Смоленск», - говорится в сообщении пресс-службы КЖД.

Купленные билеты на отмененный маршрут пассажиры могут вернуть без удержаний сборов и плат в течение полугода после отмены. За возвратом денег необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу или с помощью веб-ресурсов, через которые билеты были оформлены.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

Напомним, правительство Литвы объявило карантин с целью принятия мер, связанных с риском распространения коронавируса, установив ограничения на перемещение лиц через государственную границу и условия транзита иностранных граждан. Россиян – и в первую очередь калининградцев – это касается напрямую. Так, с 19 марта и вплоть до отдельного оповещения вводится ряд ограничений и условий транзита на железной дороге.

На сегодня через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область. Это поезда № 29/30 "Янтарь" Москва – Калининград и № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград. Напомним, что посадка и высадка пассажиров, следующих по территории республики транзитом, на станциях Литовских железных дорог не осуществляется.

ИСТОЧНИК KP.RU