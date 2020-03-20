20 Март 2020 2020-03-20T10:37:13+03:00

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С понедельника, 23 марта правительство Калининградской области временно уходит на дистанционную работу. Решение об этом принял губернатор Антон Алиханов.

«Новая мера вводится в целях организации режима труда и обеспечения мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции», - сообщает пресс-служба правительства.

Региональные власти также рекомендовали муниципальным администрациям временно перейти на дистанционную работу.

.Кроме того, временно ограничивается личный прием граждан, которым рекомендуется обращаться через интернет-приемную правительства или органов исполнительной власти Калининградской области по кругу ведения интересующих вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU