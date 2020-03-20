Правительство Калининградской области временно уходит на дистанционную работу
С понедельника, 23 марта правительство Калининградской области временно уходит на дистанционную работу. Решение об этом принял губернатор Антон Алиханов.
«Новая мера вводится в целях организации режима труда и обеспечения мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции», - сообщает пресс-служба правительства.
Региональные власти также рекомендовали муниципальным администрациям временно перейти на дистанционную работу.
.Кроме того, временно ограничивается личный прием граждан, которым рекомендуется обращаться через интернет-приемную правительства или органов исполнительной власти Калининградской области по кругу ведения интересующих вопросов.
ИСТОЧНИК KP.RU