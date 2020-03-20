В Калининграде в пятницу не будет света на 14-ти улицах

20 Март 2020 2020-03-20T11:38:40+03:00

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В пятницу, 20 марта, в Калининграде в течение дня не будет электричества на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов отключено электроснабжение пр-т Московский 19-39, 159а, 46а, ул. Больничная 21-45, 40- 44, ул. Салтыкова-Щедрина 2, ул. Коперника 21,8-10, ул. Грига 36-56, ул. Фрунзе 73а- 105(светофор) ул. Яновская 5-7, ул. Томская 21, 24-26, ул. Огарёва 10-14, пр-т Победы 7-19, ул. Пушкина 6-8, 11-21 ул. М. Расковой 1, ул. Д. Донского 25, ул. Бородинская 2.

До 12 часов воды не будет на ул. Трудовая 5-35,16-44, ул. Химическая 21;

С 13.00 до 15.00 отключено водоснабжение на ул. Печатная 43(д/с №124);до 16 часов – на ул. Н. Карамзина 35(д/с №57); до18 часов – на ул. Фрунзе 73 – 75.

ИСТОЧНИК KP.RU