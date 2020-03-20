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Областная библиотека впервые открыла онлайн-запись и бесплатный доступ к электронным книгам

Записаться и выбрать литературу теперь можно, не выходя из дома
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской областной научной библиотеке отменили все запланированные мероприятия и сделали акцент на удаленное обслуживание читателей. Впервые читателям предоставили новую возможность - удаленно забронировать номер читательского билета и получить бесплатный доступ к ряду лицензионных ресурсов.

Итак, чтобы стать читателем научной библиотеки, достаточно лишь заполнить специальную форму на сайте. Ищите там кнопку «Записаться в библиотеку», заполните необходимые поля и вы получите на электронную почту номер читательского билета.

- Забрать читательский билет и любую печатную книгу из нашего фонда на руки вы сможете, придя с паспортом в библиотеку в другое удобное для вас время. Но уже сейчас вы сможете пользоваться нашими электронными ресурсами и материалами бесплатно, не выходя из дома, - говорят в библиотеке.

Для читателей открыт доступ к ряду лицензионных ресурсов – популярному сервису электронных книг ЛитРес; магазину учебной, научной, классической литературы и научной периодики Global F5, а также библиотеке Non-Fiction, включающей научную и образовательную литературу и издания по саморазвитию.

- Доступ к электронным книгам станет для вас бесплатным и будет возможен с компьютеров и любых мобильных устройств (ПК, планшеты, смартфоны) из любого места, где есть сеть интернет, - сказали в библиотеке.

Библиотека при этом пока продолжает работу в штатном режиме, действует сайт учреждения, электронные каталоги, полнотекстовые ресурсы, справочная служба. И все же пользователей просят по возможности воздержаться от посещения библиотеки, особенно если вы себя плохо чувствуете.

Задать вопросы библиотекарю можно онлайн на сайте и по телефону 93-04-49.

Ранее сообщалось, что библиотеки Калининграда столкнулись с невероятным наплывом читатателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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