2020-03-20T12:12:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде выписан первый пациент, переболевший новым коронавирусом

Женщина отпущена домой после двукратного отрицательного анализа
Алексей ДЕНИСЕНКОВИван МАРКОВ
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Сейчас в больнице остаются четыре пациента, зараженных новым коронавирусомСейчас в больнице остаются четыре пациента, зараженных новым коронавирусомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Калининграде выписывают из больницы первого человека, переболевшего коронавирусом. Об этом в пятницу 20 марта «Комсомолке» сообщил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

- У нас на выписке первый пациент, который переболел новой инфекцией, - сообщил Лысков. - Ей 40 лет. Калининградка. Вернулась из Милана, поступила 7 марта с симптомами респираторного заболевания. Получала лечение в соответствии с рекомендациями минздрава. Выписана после обязательного четырнадцатидневного пребывания в стационаре без клинических проявлений заболевания.

Лысков также заметил, что пациентка была выписана только после того, как был получен двукратный отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, который обязателен в таких случаях.

Напомним, всего в Калининградской области было подтверждено заражение пяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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