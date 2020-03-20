В Калининграде выписан первый пациент, переболевший новым коронавирусом

20 Март 2020 2020-03-20T12:12:27+03:00

Сейчас в больнице остаются четыре пациента, зараженных новым коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Калининграде выписывают из больницы первого человека, переболевшего коронавирусом. Об этом в пятницу 20 марта «Комсомолке» сообщил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

- У нас на выписке первый пациент, который переболел новой инфекцией, - сообщил Лысков. - Ей 40 лет. Калининградка. Вернулась из Милана, поступила 7 марта с симптомами респираторного заболевания. Получала лечение в соответствии с рекомендациями минздрава. Выписана после обязательного четырнадцатидневного пребывания в стационаре без клинических проявлений заболевания.

Лысков также заметил, что пациентка была выписана только после того, как был получен двукратный отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, который обязателен в таких случаях.

Напомним, всего в Калининградской области было подтверждено заражение пяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU