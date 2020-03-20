2020-03-20T12:24:00+03:00
Общество

В Черняховске пьяный угонщик, скрываясь от ГИБДД, вылетел в кювет

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске инспекторы ГИБДД задержали пьяного угонщика, который попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 17 марта. Экипаж ГИБДД получил ориентировку на угнанный автомобиль и вскоре обнаружил машину на улице Л. Толстого.

Находившийся за рулем водитель проигнорировал требование остановиться, началось преследование.

На 21-м километре автодороги «Ульяново-Высокое» водитель не справился с управлением и съехал в придорожный кювет.

За рулем угнанного автомобиля оказался 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

«Выяснилось, что ранее горожанин распивал спиртные напитки в компании приятеля. Когда знакомый пошёл спать, он решил взять его автомобиль и отправился кататься на чужой машине по городу», - сообщили в пресс-службе УМВД.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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