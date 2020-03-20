В Калининграде начали отправлять на карантин водителей-дальнобойщиков

20 Март 2020 2020-03-20T12:51:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Водители, возвращающиеся из европейских стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, теперь тоже обязаны провести две недели в самоизоляции. По словам самих дальнобойщиков, их еще на границе обязывают заполнить специальную форму и взять на себя обязательства уйти на карантин. Эту информацию «Комсомолке» подтвердил и председатель комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты Леонид Степанюк.

- На самоизоляцию отправляют водителей, которые приезжают из стран «красной» зоны, - объясняет Степанюк. - Разница с обычными туристами только в том, что у водителей 14-дневный срок карантина отсчитывается еще с момента погрузки товара в Европе, то есть фактически после возвращения в область в самоизоляции нужно находиться несколько меньше времени. Но это все равно проблема для отрасли, поскольку по-прежнему около 30% перевозок у нас приходится на западные европейские направления. Из-за карантина уже образуется нехватка водителей, чтобы сохранять объемы поставок. Сейчас мы активно работаем совместно с правительством Калининградской области, чтобы решить эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU