2020-03-20T12:51:26+03:00
Экономика

В Калининграде начали отправлять на карантин водителей-дальнобойщиков

Водители, вернувшиеся из некоторых европейских стран, обязаны провести в изоляции 14 дней
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Водители, возвращающиеся из европейских стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, теперь тоже обязаны провести две недели в самоизоляции. По словам самих дальнобойщиков, их еще на границе обязывают заполнить специальную форму и взять на себя обязательства уйти на карантин. Эту информацию «Комсомолке» подтвердил и председатель комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты Леонид Степанюк.

- На самоизоляцию отправляют водителей, которые приезжают из стран «красной» зоны, - объясняет Степанюк. - Разница с обычными туристами только в том, что у водителей 14-дневный срок карантина отсчитывается еще с момента погрузки товара в Европе, то есть фактически после возвращения в область в самоизоляции нужно находиться несколько меньше времени. Но это все равно проблема для отрасли, поскольку по-прежнему около 30% перевозок у нас приходится на западные европейские направления. Из-за карантина уже образуется нехватка водителей, чтобы сохранять объемы поставок. Сейчас мы активно работаем совместно с правительством Калининградской области, чтобы решить эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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