Стало известно, будут ли закрывать на карантин Куршскую косу

20 Март 2020 2020-03-20T13:02:42+03:00

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Куршскую косу не будут закрывать для туристов на карантин. Об этом в эфире радио «Бизнес ФМ - Калининград» рассказал директор национального парка Анатолий Калина.

- Поступает много звонков с вопросами, открыты ли мы. Но у нас пока отменяются только массовые мероприятия, вроде «Покормите птиц» и «Марш парков», на которых собирается большое количество людей. Кто приезжает семьями - добро пожаловать, гуляйте у моря, но соблюдайте меры предосторожности, - говорит Калина.

Директор нацпарка также рассказал о борьбе с летними пробками при въезде на косу. Дорожные службы уже приступили к расширению полотна в районе КПП на 2,5-3 метра.

- У нас будет три полосы на въезд, одна на выезд. Появится три кабинки: в двух будут сидеть кассиры, а одна будет работать исключительно под электронные ключи для местных жителей и всех служб, которые приезжают на территорию парка. Эти работы планируем завершить к концу сезона, - рассказал Анатолий Калина.

ИСТОЧНИК KP.RU