2020-03-20T13:02:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, будут ли закрывать на карантин Куршскую косу

Руководству национального парка поступает много звонков
Светлана БАРОН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Куршскую косу не будут закрывать для туристов на карантин. Об этом в эфире радио «Бизнес ФМ - Калининград» рассказал директор национального парка Анатолий Калина.

- Поступает много звонков с вопросами, открыты ли мы. Но у нас пока отменяются только массовые мероприятия, вроде «Покормите птиц» и «Марш парков», на которых собирается большое количество людей. Кто приезжает семьями - добро пожаловать, гуляйте у моря, но соблюдайте меры предосторожности, - говорит Калина.

Директор нацпарка также рассказал о борьбе с летними пробками при въезде на косу. Дорожные службы уже приступили к расширению полотна в районе КПП на 2,5-3 метра.

- У нас будет три полосы на въезд, одна на выезд. Появится три кабинки: в двух будут сидеть кассиры, а одна будет работать исключительно под электронные ключи для местных жителей и всех служб, которые приезжают на территорию парка. Эти работы планируем завершить к концу сезона, - рассказал Анатолий Калина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обиженный калининградец угрожал мужчине пистолетом
Прогноз: пик экономического кризиса Калининградская область пройдет в апреле
Стало известно, будут ли закрывать на карантин Куршскую косу
В Калининграде начали отправлять на карантин водителей-дальнобойщиков
В Калининграде стали мыть улицы с мылом
В Черняховске пьяный угонщик, скрываясь от ГИБДД, вылетел в кювет
В Калининграде выписан первый пациент, переболевший новым коронавирусом
Областная библиотека впервые открыла онлайн-запись и бесплатный доступ к электронным книгам
В Калининграде в пятницу не будет света на 14-ти улицах
На пр. Мира в Калининграде таксист врезался в световую опору
Правительство Калининградской области временно уходит на дистанционную работу
КЖД: Поезд Калининград – Адлер отменяется
В Калининграде из-за коронавируса закрыли Ботанический сад
В Калининграде горела металлобаза, пострадал мужчина
Мэрия Калининграда: Строительство детсада на Борисовском бульваре идет с опережением графика
В пятницу в Калининграде троллейбусы направят в объезд ул. Комсомольской
В Черняховске задержали грабителя, который нападал на женщин
Калининградцы уже собрали более тысячи фотографий участников Великой Отечественной войны
Исследование: Объем бронирований авиабилетов с вылетом из Калининграда снизился на треть
Калининградец представился механиком автосервиса и угнал машину клиентки
Полиция нашла на рынке в Калининграде партию контрафактных портативных колонок
В Калининградской области уже вторые сутки нет новых случаев коронавируса
«Белавиа» отменила часть рейсов в Калининград из-за коронавируса