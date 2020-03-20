2020-03-20T13:38:30+03:00
Экономика

Прогноз: пик экономического кризиса Калининградская область пройдет в апреле

Пока, по мнению эксперта, мы кризиса еще не почувствовали
Светлана БАРОН
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Заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской областной Думы Павел Федоров считает, что пик экономического кризиса наш регион пройдет в апреле. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Если бы это произошло 15 лет назад, была бы катастрофа. А сейчас мы себя всем обеспечиваем

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- Мы кризиса еще практически не почувствовали. Моя оценка — острая фаза будет в апреле, после чего пойдет на спад. Если бы это произошло лет 10-15 назад, это было бы для области катастрофой. А сейчас регион практически закрывает себя продуктами питания, за исключением всяких там киви. Но без киви и бананов можно обойтись. Наоборот, люди будут кормить детей натуральными продуктами. Понятно, что покупательная способность упадет. Но у нас народ бережливый. Я думаю, у всех есть сбережения на черный день, - говорит Федоров.

Также депутат считает, что этим летом не стоит планировать отпуск за границей.

- Один год мы можем обойтись без всяких заграничных поездок. А то у нас как праздники три дня, так 45-50 тысяч пересечений границы с Польшей! Вы туда ездите и не знаете, какие красоты в области! - говорит Федоров.

Тем временем, в правительстве Калининградской области заявили о планах предоставить льготное финансирование и ввести арендные каникулы для компаний, пострадавших от распространения коронавируса. Гарантийный фонд Калининградской области готов выдавать поручения под обязательства бизнеса в размере до 25 миллионов рублей. Сейчас на эти цели в фонде предусмотрено более 400 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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