2020-03-20T13:42:46+03:00
Происшествия

Обиженный калининградец угрожал мужчине пистолетом

Поводом для агрессии послужил отказ в уличном знакомстве
Игорь ОРЕХОВ
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«И скучно, и грустно, и некому руку подать», - думал 32-летний житель Калининграда, мартовским вечером бесцельно слоняясь по улицам города. На Колхозной мужик, наконец, обнаружил, вроде бы, потенциальных собеседников. Однако компания, в которую он было хотел влиться, к чужаку отнеслась настороженно. И это было обидно!

Дождавшись в сторонке, когда от группы его несостоявшихся знакомых отделился один человек и направился в ближайший магазин, калининградец пошел следом. У входа достал травматический пистолет, решив оружие для самообороны использовать в прямо противоположных целях.

Но у нас ведь не Америка: при виде «ствола» объект ненависти не только ничуть не испугался, но и сам попер в атаку на обладателя оружия. На завязавшуюся у них под витринами потасовку обратили внимание продавцы торговой точки. В итоге разнимали драчунов явившиеся по вызову полицейские, заодно изъяв и пресловутый «травматик».

И теперь нашему скучавшему антигерою нашлось занятие – давать показания по уголовному делу об угрозе убийством, где он является подозреваемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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