В Калининграде «Почта России» частично переходит на удаленный режим работы
Управление Федеральной почтовой связи Калининградской области временно перевело часть сотрудников на дистанционный формат работы. Об этом сообщает пресс-служба Управления со ссылкой на сегодняшний приказ гендиректора «Почты России» Максима Акимова.
«Решение вызвано сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и риском распространения в городе новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.
В Калининградской области на удаленный формат переходят около 30% офисных работников-почтовиков – их снабдили всем необходимым.
«Количество сотрудников, работающих в удаленном режиме, может быть пересмотрено в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе», - сказали в Управлении.
В офисах же усилены меры санитарной обработки.
Все отделения почтовой связи работают в штатном режиме. Рассматривается вопрос о сокращении времени непосредственной работы с клиентами. УФПС Калининградской области своевременно выполняет обязательства, в том числе социальные – выплату пенсий и пособий, доставку почтовых отправлений, прием оплаты коммунальных и других услуг.
Калининградцам напоминают об удобных цифровых сервисах. Например, на сайте компании или в мобильном приложении можно оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером прямо на дом.
ИСТОЧНИК KP.RU