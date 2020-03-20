2020-03-20T14:20:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде «Почта России» частично переходит на удаленный режим работы

В региональном Управлении принимают меры по борьбе с распространением коронавируса
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Управление Федеральной почтовой связи Калининградской области временно перевело часть сотрудников на дистанционный формат работы. Об этом сообщает пресс-служба Управления со ссылкой на сегодняшний приказ гендиректора «Почты России» Максима Акимова.

«Решение вызвано сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и риском распространения в городе новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

В Калининградской области на удаленный формат переходят около 30% офисных работников-почтовиков – их снабдили всем необходимым.

«Количество сотрудников, работающих в удаленном режиме, может быть пересмотрено в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе», - сказали в Управлении.

В офисах же усилены меры санитарной обработки.

Все отделения почтовой связи работают в штатном режиме. Рассматривается вопрос о сокращении времени непосредственной работы с клиентами. УФПС Калининградской области своевременно выполняет обязательства, в том числе социальные – выплату пенсий и пособий, доставку почтовых отправлений, прием оплаты коммунальных и других услуг.

Калининградцам напоминают об удобных цифровых сервисах. Например, на сайте компании или в мобильном приложении можно оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером прямо на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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