2020-03-20T14:28:39+03:00
Спорт

Полуфинальный матч калининградского «Локомотива» и «Уралочки» отменен

О новой дате проведения встречи пока неизвестно
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".
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Исполком Всероссийсой федерации волейбола приостановил матчи полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги до особого распоряжения. Это означает, что не состоится и назначенная на 21 матча встреча калининградского «Локомотива» и «Уралочки-НТМК». Ответная игра должна была состояться во дворце спорта «Янтарный» и определить, кто из команд выйдет в финал. Предыдущую встречу в Нижнем Тагиле наша команда проиграла 1:3 и рассчитывала взять реванш, но когда будет возобновлен розыгрыш, пока неизвестно.

Напомним, ранее был приостановлен чемпионат ФНЛ, в котором выступает калининградская «Балтика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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