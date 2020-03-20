Полуфинальный матч калининградского «Локомотива» и «Уралочки» отменен

20 Март 2020 2020-03-20T14:28:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Исполком Всероссийсой федерации волейбола приостановил матчи полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги до особого распоряжения. Это означает, что не состоится и назначенная на 21 матча встреча калининградского «Локомотива» и «Уралочки-НТМК». Ответная игра должна была состояться во дворце спорта «Янтарный» и определить, кто из команд выйдет в финал. Предыдущую встречу в Нижнем Тагиле наша команда проиграла 1:3 и рассчитывала взять реванш, но когда будет возобновлен розыгрыш, пока неизвестно.

Напомним, ранее был приостановлен чемпионат ФНЛ, в котором выступает калининградская «Балтика».

ИСТОЧНИК KP.RU