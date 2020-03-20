2020-03-20T15:19:35+03:00
Общество

В Калининграде задержали находящегося в федеральном розыске жителя Махачкалы

Злоумышленник уже передан инициатору розыска
Виктор Сергеев
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..Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте
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В Калининграде транспортные полицейские задержали жителя Махачкалы, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

34-летний мужчина около года скрывался от правоохранительных органов. Его подозревают в присвоении чужого имущество с использование служебного положения.

Сотрудники Западного ЛУ МВД России на транспорте уже передали злоумышленника инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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