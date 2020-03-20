В Калининграде задержали находящегося в федеральном розыске жителя Махачкалы

20 Март 2020 2020-03-20T15:19:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде транспортные полицейские задержали жителя Махачкалы, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

34-летний мужчина около года скрывался от правоохранительных органов. Его подозревают в присвоении чужого имущество с использование служебного положения.

Сотрудники Западного ЛУ МВД России на транспорте уже передали злоумышленника инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU