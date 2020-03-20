В Калининграде задержали находящегося в федеральном розыске жителя Махачкалы
Злоумышленник уже передан инициатору розыска
.Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте
Изменить размер текста:
В Калининграде транспортные полицейские задержали жителя Махачкалы, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.
34-летний мужчина около года скрывался от правоохранительных органов. Его подозревают в присвоении чужого имущество с использование служебного положения.
Сотрудники Западного ЛУ МВД России на транспорте уже передали злоумышленника инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU