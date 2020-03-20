Жительница Немана получила 9 лет колонии за жестокое убийство знакомого

20 Март 2020 2020-03-20T15:39:53+03:00

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима

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В Немане признали виновной в убийстве местную. Жительницу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле прошлого года пьяная горожанка жестоко избила своего знакомого, а затем нанесла ему не менее пяти ударов ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

На этом горожанка не успокоилась. С помощью угроз она приказала своим знакомым завернуть тело в ковер, вынести на берег реки Неман и поджечь.

В судебном заседании неманчанка вину не признала. Суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU