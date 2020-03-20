С центрального входа в Калининградский зоопарк убрали всех животных

20 Март 2020 2020-03-20T16:01:16+03:00

К 15 апреля на крышах зданий появятся бронзовые скульптуры

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В пятницу 20 марта со зданий центрального входа в Калининградский зоопарк демонтировали оставшиеся шесть фигур животных. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Скульптуры пока будем хранить у себя. Есть вероятность, что их заберет один из городских музеев», - говорится в сообщении.

Уже в субботу специалисты начнут готовить место для установки новых скульптур животных, которые были отлиты из бронзы. Необходимо забетонировать площадки и обновить «подушки» под фигуры львов.

Напомним, демонтаж оставшихся скульптур животных с крыш зданий центрального входа в Калининградский зоопарк начался 16 марта. Сняли моржа, пингвина, медведя, горного козла, сипа и леопарда.

На место установят «Льва с добычей» и «Львицу с львятами» и других животных из бронзы – их изготовили в подмосковном Жуковском.

Обновленные изваяния должны вернуться на свои места к 15 апреля.

Напомним, губернатор подписал постановление о выделении 15 миллионов рублей из резервного фонда на проведение работ по обновлению скульптур животных на входной группе в Калининградский зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU