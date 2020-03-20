В Калининграде водителя «Ягуара» обязали выплатить 400 тысяч за поврежденную рекламную конструкцию

20 Март 2020 2020-03-20T16:08:57+03:00

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В сентябре 2017 года на Советском проспекте в Калининграде водитель «Ягуара» не справился с управлением и врезался в металлическую рекламную конструкцию на АЗС. В результате наезда пострадал не только дорогостоящий автомобиль, но и конструкция, которая, как оказалось, тоже стоит немалые деньги.

Компания, в которой был застрахован «Ягуар», выплатила владельцам рекламной конструкции максимально возможные 400 тысяч рублей, однако это сумма оказалась в два раза ниже стоимости восстановительного ремонта.

Так что суд взыскал с водителя оставшуюся половину, а именно – 447 тысяч рублей. Владелец «Ягуара», конечно же, не согласился с таким поворотом и подал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия Калининградского областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU